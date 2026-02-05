Реклама

22:29, 5 февраля 2026Мир

Трамп обратился к России с одной просьбой

Трамп: РФ и США нужно разработать новый договор вместо ДСНВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

России и Соединенным Штатам следует не оставлять в силе определенные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а выработать новое соглашение в данной сфере. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Нам следует поручить экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая серьезно нарушается», — призвал Трамп.

Ранее журналист Барак Равид заявил, что Россия и США намерены соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Срок действия договора истек 5 февраля.

До этого в Кремле заявили, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

