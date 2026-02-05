Реклама

В Кремле огорчились из-за действий США

Песков: Россия сожалеет о завершении действия ДСНВ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Российская сторона выражает сожаление из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня все, сегодня закончится день, ДСНВ прекратит свое действие. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что США не ответили на инициативу президента России Владимира Путина сохранить потолки ограничений ДСНВ еще на год даже после завершения срока действия этого документа.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то что администрация главы Белого дома Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

