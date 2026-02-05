«Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

Глава ACA Кимбалл: Окончание срока СНВ-III может привести к ядерному террору

5 февраля истек срок действия договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Россией, никаких шагов предпринято не было.

Окончание срока действия договора СНВ-III может привести к «ядерному террору» между Россией и США, а также может подтолкнуть Китай к наращиванию вооружений. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.

Увеличение стратегических сил России и США еще больше дестабилизирует взаимный баланс «ядерного террора» и подтолкнет Китай к расширению своих стратегических ядерных сил ответного удара Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Что такое СНВ-III? Сокращение наступательных вооружений (СНВ-III) — договор, подписанный 8 апреля 2010 года в Праге между президентами России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. Новое соглашение между Россией и США поставило амбициозную цель — сократить ядерные арсеналы до строго определенных пределов. В частности, СНВ-III ограничивал: 700 единиц — для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц — для ядерных боезарядов, установленных на этих носителях; 800 единиц — для развернутых и неразвернутых пусковых установок, позволяя держать в резерве до 100 неразвернутых носителей. Под действие договора с российской стороны попали, в частности, стратегические комплексы «Тополь-М» и «Ярс», а также легендарные бомбардировщики Ту-95МС. В арсенале США под ограничения попали межконтинентальные ракеты Minuteman II и III, а также знаменитые B-52 Stratofortress — «Стратосферные крепости», способные нести крылатые ракеты с ядерными боезарядами. Ключевым элементом СНВ-III стала система взаимных проверок (во время инспекций представители двух стран посещают военные базы с ядерным оружием), обмена данными и уведомлений — своего рода механизм доверия, позволявший каждой стороне контролировать, насколько честно соблюдаются договоренности. В 2021 году Россия и США договорились о продлении срока действия договора до 2026 года. Однако на фоне конфликта на Украине и военной помощи Киеву со стороны Запада 21 февраля 2023 года Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-III и позднее подписал соответствующий закон. При этом Россия соблюдает все положения договора и предложила в 2025 году США соблюдать ограничения после истечения срока действия соглашения в 2026 году.

Чем грозит истечение срока СНВ-III?

Как указал Кимбалл, между Россией и США гипотетически может начаться новый виток гонки вооружений.

«Впереди нас ждет неопределенный путь. Если Россия и США в ближайшее время не достигнут какого-либо взаимопонимания, вероятно, что они начнут наращивать боеголовки на своих существующих ракетах большой дальности и бомбардировщиках», — указал эксперт.

Это будет первое масштабное наращивание вооружений за последние 35 лет Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

При этом глава ACA подчеркнул — резкое увеличение ядерных сил и средств их доставки не сделает ни одну из великих держав безопаснее.

В частности, он указал, что Вашингтон уже обладает разрушительными ядерными силами, которых достаточно для сдерживания Москвы и Пекина: «Вопреки распространенному мнению, развертывание дополнительного американского ядерного оружия фундаментально не изменит планов председателя КНР Си Цзиньпина или президента России Владимира Путина».

Могут ли Россия и США достичь нового компромисса по вооружениям?

Кимбалл обратил внимание, что несмотря на истечение срока действия СНВ-III, Россия и США могут найти компромисс в области контроля над вооружениями.

Еще не поздно договориться о дальнейшем соблюдении основных ограничений СНВ и начать серьезные и последовательные двусторонние ядерные переговоры по новому рамочному соглашению Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Эксперт также предположил, что в случае успеха переговоров, Россия и США могли бы предложить Китаю, Франции и Великобритании ответить на новое соглашение замораживанием своих сил на текущем уровне.

«Трамп мог бы предложить также двусторонние, а не трехсторонние, переговоры по снижению ядерного риска с Китаем на встрече в апреле. Несомненно, это укрепило бы ослабленный режим Договора о нераспространении ядерного оружия», — указал собеседник.

При этом Кимбал добавил, что сейчас к новому соглашению должны прийти только Россия и США.

Все пять ядерных держав обязаны вести добросовестные переговоры для прекращения гонки вооружений и по ядерному разоружению. Договор СНВ-3 является двусторонним договором, и сейчас, когда срок его действия истекает, нет возможности «вовлечь» Китай Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Еще в первый президентский срок Трамп предлагал перезаключить СНВ-III в трехстороннее соглашение с участием Китая. Поводом к тому является успех Пекина в наращивании ядерных сил. По оценкам Пентагона, в 2020 году КНР заполучил всю ядерную триаду и к 2030 году может достичь паритета с Россией и США.

2 февраля газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники отмечала, что хозяин Белого дома хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в процесс соответствующих переговоров.

Трехсторонние переговоры были бы сложными, и Трамп пытался это сделать в 2020 году, но Китай, что неудивительно, отказался. Россия также настаивала на включении Франции и Великобритании в любые подобные переговоры Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Кимбалл добавил, что сейчас нет никаких признаков того, что США предлагали Китаю полноценные переговоры по снижению ядерных рисков. Однако он подчеркнул, что стороны могут прийти к компромиссу.

«Высокопоставленные китайские чиновники публично и в частном порядке заявляют, что Китай готов к диалогу по стратегическому снижению рисков на двусторонней основе. У Трампа и Си Цзиньпина будет шанс добиться этого», — указал глава ACA.

Что в России говорят о перезаключении СНВ-III?

22 сентября прошлого года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать СНВ-III после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ (...) Мы полагаем, что эта мера станет жизнеспособной только при условии того, что США будут действовать аналогичным образом», — отмечал российский лидер.

При этом 4 февраля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что США до сих пор не ответили на предложение Путина.

Мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ так и не поступил Юрий Ушаков помощник президента России

Тогда же Путин созвонился с Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ситуацию с истечением срока действия договора. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет действовать «взвешенно и ответственно на основе анализа обстановки».

Также 4 февраля МИД России выпустил заявление в связи с истечением срока действия СНВ-III. В частности, в ведомстве указали, что США намеренно ушли от ответа на предложение России соблюдать положения СНВ.

В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по СНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов Заявление МИД России в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ 4 февраля 2026 года

При этом в министерстве подчеркнули, что Россия остается приверженной политико-дипломатическому урегулированию вопроса.