Волки напали на смотрителей зоопарка

В США волки набросились на двух смотрителей зоопарка

В зоопарке США два волка напали на смотрителей. Об этом сообщает WHSV.

Инцидент произошел в зоопарке «Вашингтон-Парк» в Мичиган-Сити. Хищники напали на женщину и мужчину, убиравших вольер.

Первый спасатель, прибывший на место, обнаружил женщину снаружи вольера. У нее было не менее четырех глубоких ран на шее, руках и ногах. Второго пострадавшего нашли внутри загона с волком. У него диагностировали менее тяжелую травму — укус предплечья. Обоих госпитализировали.

Как уточнили в полиции Мичиган-Сити, нападение произошло на следующий день после того, как одного из волков в этой же стае не стало по естественным причинам. Может ли это быть связано с внезапной агрессией животных, не уточняется.

Зоопарк продолжил работать в обычном режиме, однако главный вольер с волками был закрыт для посетителей. Сотрудники наблюдают за оставшимися хищниками и оценивают их поведение.

Ранее в США полуторагодовалый ребенок пробрался к вольеру волков из-за невнимательных родителей. Хищник покусал его.