Волк укусил полуторагодовалого ребенка в зоопарке

В США волк укусил полуторагодовалого ребенка из-за невнимательных родителей

В штате Пенсильвания, США, полуторагодовалый ребенок пробрался к вольеру волков из-за невнимательных родителей. Об этом сообщает New York Post.

Ребенок пролез под забором к хищникам в зоопарке города Херши. В это время его родители, 43-летняя Кэрри Сортор и 61-летний Стивен Уилсон, сидели на скамейке неподалеку, уткнувшись в телефоны. Добравшись до клетки, ребенок просунул между ее прутьев руку. Один из волков тут же взял ее в пасть.

По словам представителей зоопарка, хищник не собирался нападать на ребенка. «Волки исследуют, пробуют и взаимодействуют с незнакомыми предметами с помощью рта — например, они могут аккуратно взять что-то в пасть, не намереваясь причинить вред», — объяснили они. Волк слегка укусил юного посетителя зоопарка.

Ребенка спасли прохожие — оттащили его от вольера. Только в этот момент Сортор и Уилсон отвлеклись от телефонов. Пострадавшего доставили в больницу. Его травмы признали незначительными. Тем не менее его родителям предъявили обвинения в том, что они создали угрозу детскому благополучию.

Ранее сообщалось, что в Германии госпитализировали пожилую женщину, которая стала первой жертвой нападения волка с 1998 года. Хищник вцепился в ее лицо около магазина IKEA.

