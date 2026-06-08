Долина откроет собственный джаз-клуб

Певица Лариса Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что осенью планирует открыть джаз-клуб. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам исполнительницы, ее команда планировала открытие уже несколько раз, однако «не успевала по срокам». Певица отметила, что уже придумала название клуба — «Джаз Land». «В последнем слове названия зашифровано Лариса Александровна Долина», — пояснила она.

Известно, что открытие джаз-клуба артистки было запланировано на сентябрь 2024 года, однако запуск проекта перенесли из-за судов. В августе 2024-го Долина продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря 2025 года Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье на решение суда предыдущей инстанции вернуть квартиру Долиной. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу.