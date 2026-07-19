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18:26, 19 июля 2026Ценности

Необычный откровенный образ Глюкозы на VK Fest вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vk_fest

Необычный откровенный образ российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на музыкально-развлекательном фестивале VK Fest вызвал споры в сети. Видео появилось на странице мероприятия в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом топе-бандо, микрошортах в тон и ботфортах. При этом наряд дополняли чокер с идущей вниз к промежности полосой ткани, обруч вокруг шеи и гребень на голове, загримированной под лысую. Артистка отметила, что данный образ создала со своей командой и он вдохновлен ее новой музыкой.

Пользователи оценили ролик в комментариях. Часть из них раскритиковали внешность звезды: «Что она принимает?», «Чего накурилась, интересно», «Караул, спасать ее надо, пока не поздно. Это же [путь] в психушку», «Мы ее окончательно потеряли».

Другие юзеры встали на защиту певицы. «Почему сразу наркотики? Женщина самовыражается. У нее есть деньги, есть свобода выбора, есть внутренний стержень делать то, что она хочет», «Стильная, самобытная и красивая», «По-моему, необычно. Тело идеальное, отвечает грамотно. Дело каждого», «До сих пор живем в парадигме, где если человек одет непривычно, не по стандартам, то обыватели говорят о сумасшествии и запрещенных веществах. Жаль», — указали они.

В июне младшая дочь Глюкозы Вера Чистякова высказалась о новом имидже матери.

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