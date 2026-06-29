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14:54, 29 июня 2026Ценности

Младшая дочь Глюкозы высказалась о новом имидже матери

Младшая дочь Глюкозы Вера Чистякова заявила, что кайфует от нового имиджа матери
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Глюкоза

Глюкоза

Младшая дочь российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, Вера Чистякова высказалась о новом имидже матери. Интервью с ней публикует Starhit.

По словам 14-летней девочки, она довольна внешностью родительницы. «Я кайфую от образа мамы», — заявила она.

При этом наследница артистки отметила, что хочет стать дизайнером. Она предположила, что ее первая коллекция будет вдохновлена имиджем матери. «Мама всегда дает мне правильный толчок, и хочется верить, что я смогу создать для нее сценические образы», — указала Чистякова.

Ранее в июне Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в Москве.

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