Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в Москве

Певица Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в концепт-сторе «КМ20»

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном виде пришла на мероприятие в Москве. Пост появился на странице предпринимательницы Ольги Карпуть в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница посетила вечеринку в честь открытия поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») бренда Marking Distance в московском концепт-сторе «КМ20». Она предстала перед камерами в черном кожаном топе с конусообразными чашками, белой кофте с вырезами и мини-юбке с кружевной отделкой.

Также знаменитость надела бежевые сапоги с широкими голенищами и чокер с шипами.

Ранее в июне Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия.