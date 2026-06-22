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19:41, 22 июня 2026Ценности

Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в Москве

Певица Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в концепт-сторе «КМ20»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: страница «ROCKET MAG» во Вконтакте

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном виде пришла на мероприятие в Москве. Пост появился на странице предпринимательницы Ольги Карпуть в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница посетила вечеринку в честь открытия поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») бренда Marking Distance в московском концепт-сторе «КМ20». Она предстала перед камерами в черном кожаном топе с конусообразными чашками, белой кофте с вырезами и мини-юбке с кружевной отделкой.

Также знаменитость надела бежевые сапоги с широкими голенищами и чокер с шипами.

Ранее в июне Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия.

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