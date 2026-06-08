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10:10, 8 июня 2026Ценности

Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия

Российская певица Глюкоза опубликовала откровенные фото в честь 40-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенные фото в честь 40-летия. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница запечатлела себя на камеру, сидя на кровати. Она позировала перед зеркалом полностью обнаженная, прикрывая интимные части тела руками и ногами. При этом на некоторых снимках артистка предстала в черной косметической маске и с небрежной прической.

«Мне сегодня 40», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 20 тысяч лайков и более 800 комментариев.

В марте прошлого года Глюкоза объяснила кардинальную смену имиджа. По ее словам, ей захотелось все с себя содрать и все изменить.

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