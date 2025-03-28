Глюкоза объяснила смену имиджа после скандального концерта в Красноярске

Певица Глюкоза захотела все изменить после скандального концерта в Красноярске

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила кардинальную смену имиджа после скандального концерта в Красноярске. Своими признаниями она поделилась в шоу Дмитрия Диброва «Сессия».

В разговоре с ведущим певица упомянула выступление на Дне металлурга. Тогда зрители обратили внимание на то, что их кумир вела себя на сцене неадекватно и, по их мнению, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Это было впервые за мою профессиональную деятельность. Хотя я могу вести себя на сцене вообще по-разному, но там я оступилась. И мне было ужасно стыдно! Мне захотелось все с себя содрать, все изменить», — рассказала артистка.

В феврале сообщалось, что певица Глюкоза в откровенном наряде показала непристойный танец на камеру.