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17:18, 28 марта 2025Ценности

Глюкоза объяснила смену имиджа после скандального концерта в Красноярске

Певица Глюкоза захотела все изменить после скандального концерта в Красноярске
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: группа «VK Видео» во «ВКонтакте»

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила кардинальную смену имиджа после скандального концерта в Красноярске. Своими признаниями она поделилась в шоу Дмитрия Диброва «Сессия».

В разговоре с ведущим певица упомянула выступление на Дне металлурга. Тогда зрители обратили внимание на то, что их кумир вела себя на сцене неадекватно и, по их мнению, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Это было впервые за мою профессиональную деятельность. Хотя я могу вести себя на сцене вообще по-разному, но там я оступилась. И мне было ужасно стыдно! Мне захотелось все с себя содрать, все изменить», — рассказала артистка.

В феврале сообщалось, что певица Глюкоза в откровенном наряде показала непристойный танец на камеру.

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