Глюкоза в мини-юбке показала непристойные движения на камеру

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном наряде показала непристойный танец на камеру. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,5 миллиона подписчиков.

38-летняя певица продемонстрировала видео с фрагментом ее новой песни Frost, отметив, что полностью композиция будет презентована 21 февраля. Так, она предстала на размещенных кадрах в облегающем сером топе, черной мини-юбке, перчатках до локтя и высоких сапогах на платформе и с расширяющимися книзу голенищами.

При этом знаменитость двигала тазом вперед и назад, опираясь спиной на балку и поставив ноги на стену.

В январе Глюкоза объяснила кардинальную смену имиджа.