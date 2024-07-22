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22:17, 22 июля 2024Культура

Глюкоза прокомментировала скандальное выступление в Красноярске

Глюкоза объяснила странное поведение на концерте приемом антидепрессантов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала скандальное выступление в Красноярске. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.

«Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас», — подчеркнула артистка.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

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      Марина Совина
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