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17:57, 19 июля 2026Спорт

В Нью-Йорке придумали способ избавиться от запаха лесных пожаров в день финала ЧМ-2026

Нью-Йорк, где пройдет финал ЧМ-2026, встретил футболистов и болельщиков грязью и мусором
Владислав Уткин
Владислав Уткин
СюжетЛесные пожары:

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Нью-Йорке придумали способ избавиться от запаха лесных пожаров в день финала ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Нью-Йорк встретил футболистов сборных Испании и Аргентины, а также болельщиков этих команд грязью и мусором, запах которых перебивает остатки дыма от лесных пожаров в Канаде. На центральных улицах «Большого яблока» перевернуты мусорные баки и валяются остатки еды. Помимо этого, там постоянно встречаются разбросанные мешки с отходами.

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, пригороде Нью-Йорка. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стала известна сумма доходов Международной федерации футбола от проведения ЧМ. Они превысят 15 миллиардов долларов.

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