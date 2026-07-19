Стал известен заработок ФИФА за проведение чемпионата мира

Доходы ФИФА за проведение чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) за время проведения чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, перед началом мундиаля организация планировала заработать около 11 миллиардов долларов, однако превысила показатели за счет продажи билетов. Отмечается, что футбольные ассоциации получат выгоду от расширения финансового фонда ФИФА, однако детали выплат не согласованы.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил главе ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира по футболу снова в США. По мнению политика, в следующий раз ФИФА снова стоит выбрать США, но не включать Мексику и Канаду.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. В решающем матче сыграют сборные Испании и Аргентины. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.