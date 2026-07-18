Трамп предложил провести следующий ЧМ по футболу снова в США

Трамп предложил провести следующий чемпионат мира по футболу в США и Китае

Президент США Дональд Трамп предложил президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира по футболу снова в США. Его слова передает ТАСС.

«Я сказал ему, что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США, так что будут короткие перелеты между играми. Игрокам это понравится», — сказал он.

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, однако первые три игры будут сыграны в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Страной-хозяйкой мундиаля 2034 года будет Саудовская Аравия.

Ранее Трамп оценил скандал с отменой дисквалификации футболиста сборной США на ЧМ. «Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: "Джанни, я советую допустить этого парня до игры". Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — отметил он.