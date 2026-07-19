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18:03, 19 июля 2026Путешествия

Пострадавшей в Грузии российской туристке понадобится операция после нападения

Baza: Пострадавшей в Грузии российской туристке Юлии понадобится операция после нападения
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Российской туристке Юлии, которая пострадала в Грузии от нападения местного жителя, понадобится операция. Об этом она рассказала Telegram-каналу Baza.

Женщина заявила, что вследствие удара ворвавшегося в ее номер агрессивного незнакомца у нее оказался сломан нос. Теперь Юлии требуется хирургическое вмешательство.

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Кроме того, пострадавшая опровергла информации о том, что она с подругами выливала воду, плевалась и оскорбляла на русском языке участников свадьбы. По словам Юлии, она лишь заступилась за подруг, которые подверглись оскорблениям нападавшего. При этом россиянка ранее его не встречала.

О том, что туристку избили в Грузии за разговор на русском языке, стало известно 19 июля. Отмечалось, что у женщины была разбита голова и сломан нос. Пострадавшая была госпитализирована.

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