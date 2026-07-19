Пострадавшей в Грузии российской туристке понадобится операция после нападения

Baza: Пострадавшей в Грузии российской туристке Юлии понадобится операция после нападения

Российской туристке Юлии, которая пострадала в Грузии от нападения местного жителя, понадобится операция. Об этом она рассказала Telegram-каналу Baza.

Женщина заявила, что вследствие удара ворвавшегося в ее номер агрессивного незнакомца у нее оказался сломан нос. Теперь Юлии требуется хирургическое вмешательство.

Кроме того, пострадавшая опровергла информации о том, что она с подругами выливала воду, плевалась и оскорбляла на русском языке участников свадьбы. По словам Юлии, она лишь заступилась за подруг, которые подверглись оскорблениям нападавшего. При этом россиянка ранее его не встречала.

О том, что туристку избили в Грузии за разговор на русском языке, стало известно 19 июля. Отмечалось, что у женщины была разбита голова и сломан нос. Пострадавшая была госпитализирована.