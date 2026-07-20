Трамп поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Я поговорил с Испанией и поздравил их с прекрасной командой», — сказал Трамп. Также американский лидер заявил, что у него нет напряженности в отношениях с европейской страной.

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 106-й минуте решающий гол забил полузащитник Ферран Торрес.

Трамп принял участие в церемонии награждения. Он вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил испанцам Кубок мира. Также американский президент подержал у себя в руках трофей во время игры.