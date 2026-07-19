Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:32, 19 июля 2026Спорт

Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026

Президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Организаторы соревнований на девятой минуте финала ИспанияАргентина принесли трофей в вип-ложу, где Трамп наблюдает за игрой. Американский лидер подержал Кубок в руках, хотя, согласно традициям, делать это могут только победители финального матча.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 проходит в Ист-Рутерфорде, США. По итогам первого тайма команды играют вничью со счетом 0:0.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. Он побил рекорд шведского футболиста Гуннара Грена, датированный 1958 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026
    Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
    Солдаты ВСУ поблагодарили взявших их в плен российских военных
    В США сообщили о гибели американского военного в Ираке
    В Москве задержали бывшую участницу «Дома-2»
    Москвичи помогли орнитологам сосчитать поющих соловьев
    Пост президента Венгрии предложат шахматистке
    Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка
    В Подмосковье расследуют незаконные археологические раскопки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok