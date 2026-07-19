Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026

Президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026

Президенту США Дональду Трампу дали потрогать Кубок мира на финале ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Организаторы соревнований на девятой минуте финала Испания — Аргентина принесли трофей в вип-ложу, где Трамп наблюдает за игрой. Американский лидер подержал Кубок в руках, хотя, согласно традициям, делать это могут только победители финального матча.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 проходит в Ист-Рутерфорде, США. По итогам первого тайма команды играют вничью со счетом 0:0.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. Он побил рекорд шведского футболиста Гуннара Грена, датированный 1958 годом.