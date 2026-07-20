Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испанцы во второй раз в своей истории выиграли чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году.

Ранее эксперты предсказали победу сборной Испании в финале чемпионата мира. Поставить на успех команды Луиса де ла Фуэнте можно было с коэффициентом 2,30. Ничья оценивалась с котировкой 3,05, а ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 3,65.