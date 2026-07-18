Эксперты назвали сборную Испании фаворитом финала ЧМ-2026

Назван фаворит финала ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты в противостоянии сборных Испании и Аргентины считают фаворитами испанцев. Сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается с котировкой 3,05, а поставить на успех команды Аргентины можно с коэффициентом 3,65.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) отказались наказывать президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за возможное нарушение политического нейтралитета. Под этой формулировкой, в частности, подразумевается отмена красной карточки американскому форварду Фоларину Балогуну. Игрок был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, после чего он получил дисквалификацию на одну игру. Из-за отмены красной карточки дисквалификация была снята, и Балогун смог выйти на поле в матче следующего раунда плей-офф с Бельгией.