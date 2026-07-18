МОК отказался наказывать президента ФИФА за возможное нарушение политического нейтралитета

МОК не накажет президента ФИФА Инфантино за отмену красной карточки у американца Балогуна

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался наказывать президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за возможное нарушение политического нейтралитета. Об этом сообщает The Guardian.

14 июля некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в МОК на Инфантино. Его обвинили в пяти нарушениях политического нейтралитета, совершенных с 2020 года.

Под этой формулировкой, в частности, подразумевается отмена красной карточки американскому форварду Фоларину Балогуну. Игрок был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, после чего он получил дисквалификацию на одну игру. Из-за отмены красной карточки дисквалификация была снята и, таким образом, Балогун смог выйти на поле в матче следующего раунда плей-офф с Бельгией.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о том, как созванивался с Инфантино насчет дисквалификации Балогуна. «Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: "Джанни, я советую допустить этого парня до игры". Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — добавил американский лидер.