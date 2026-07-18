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03:44, 18 июля 2026Спорт

Трамп оценил скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ

Трамп: Пересмотр дисквалификации Балогуна стал самым запоминающимся моментом на ЧМ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию с приостановкой дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна как самую запоминающуюся на чемпионате мира по футболу. Об этом американский лидер сказал во время мероприятия с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своем небоскребе Trump Tower, пишет ТАСС.

По его словам, турнир получился уникальным, зрелищным и богатым на яркие эпизоды. В шутливой форме он заметил, что якобы просил разрешить удаленному футболисту выйти на поле.

«Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: "Джанни, я советую допустить этого парня до игры". Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — добавил Трамп.

Решение дисциплинарных органов ФИФА временно отменить дисквалификацию Балогуна, как считает Трамп, не стало причиной споров. Обращаясь к Инфантино, он похвалил этот шаг, отметив, что бельгийская сборная выиграла матч, несмотря на участие всех игроков команды соперника.

Ранее Дональд Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки для форварда сборной страны Фоларина Балогуна. Он также раскритиковал судейство в футболе.

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