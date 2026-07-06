Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

Президент США Трамп: Дисквалификация Балогуна несправедлива, попросил ФИФА пересмотреть ее

Президент США Дональд Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки форварда сборной страны Фоларина Балогуна. Его слова приводит CTV News.

«Балогун — наш лучший игрок. Он получил удаление. Не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это несправедливо. Попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть это», — сказал Трамп.

Также американский лидер раскритиковал судейство в футболе. «Все говорят о красной карточке, как будто это нормально. Я не знал, что это вообще такое! А когда выяснил, сказал: "Да вы шутите!" Арбитр просто взмахнет рукой: "Ваш лучший футболист не играет в следующем матче". Вот это власть, вот это ужасно», — заявил Трамп.

Ранее лидер США подчеркнул, что не просил президента ФИФА Джанни Инфантино отменять дисквалификацию Балогуна. «Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — отметил Трамп.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина (2:0) нападающий американцев Балогун получил красную карточку за фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче. Футболист должен был пропустить следующий матч 1/8 финала с Бельгией, но его наказание заменили условной дисквалификацией на год. Таким образом, он сможет сыграть в матче, который пройдет 7 июля и начнется в 03:00 по московскому времени. Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна.