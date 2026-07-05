В Бельгии задумались об обжаловании допуска ФИФА дисквалифицированного американца Балогуна

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) может обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии. Об этом сообщает De Standaard.

В организации были удивлены решением ФИФА, официальных комментариев RBFA пока не давала. «Тем не менее ассоциация не намерена просто смириться. RBFA изучает возможные юридические варианты обжалования этого решения», — говорится в материале.

О допуске Балогуна стало известно ранее 5 июля. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в ФИФА.

Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.