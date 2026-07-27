Блогерша едва не ослепла во время ухода за растениями

Terra: Блогерша едва не ослепла после попадания в глаза сока кактуса-канделябра

Блогерша Таис Реолон едва не ослепла, когда ухаживала за растениями. Ее историю рассказало издание Terra.

Реолон рассказала, что ножом отрезала свисающую часть кактуса молочай акруренсис, также известного как кактус канделябр, затем помыла инструмент и легла отдохнуть. В этот момент она дотронулась до глаз, после чего оказалась в отделении неотложной помощи. По словам блогерши, у нее было ощущение, будто в глаза плеснули едкой жидкостью. Она испытывала сильную боль и провела всю ночь в больнице, где ей внутривенно вводили лекарства. Теперь на протяжении долгого времени Реолон придется пользоваться заживляющими глазными каплями.

Ситуацию прокомментировал офтальмолог Анибал Мутти. По его словам, сок растения, во-первых, содержал раздражающие вещества, и, во-вторых, имел щелочной pH, поэтому его попадание в глаза и привело к таким последствиям. «В зависимости от количества сока, попавшего в глаза, он может вызвать серьезные повреждения. В некоторых случаях это может привести к очень серьезным последствиям, таким как расплавление роговицы, слепота и анафилактический шок», — предупредил доктор.

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