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Забота о себе
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15:31, 10 июля 2026Забота о себе

У женщины обнаружили рак после сна о злокачественной родинке

Terra: У британки обнаружили рак кожи после сна о злокачественной родинке на груди
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

У британки Челси Рис врачи обнаружили рак. Произошло это после того, как ей приснился сон о злокачественной родинке, пишет издание Terra.

Рис рассказала, что однажды проснулась встревоженной, поскольку ей приснилось, что родинка на груди увеличилась в размерах и превратилась в злокачественную. Картинка была настолько яркой и реалистичной, что женщина решила обратиться в больницу, несмотря на отсутствие симптомов серьезного заболевания.

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Родинка на груди пациентки действительно привлекла внимание врачей, и они решили ее удалить. Невус отправили на гистологию, которая показала, что у Рис развился рак кожи. Чтобы предотвратить распространение злокачественных клеток, медики удалили еще один участок эпидермиса в том месте, где находилась родинка. Теперь британка регулярно проходит обследования кожи и лимфатических узлов, чтобы избежать рецидива недуга.

Ранее врачи обнаружили у 55-летней Шэрон Дейли рак желудка последней стадии. Произошло это после того, как она получила травму пальца на ноге.

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