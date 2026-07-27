Еще двое альпинистов застряли на Эльбрусе

Спасатели обнаружили бездыханного альпиниста на Эльбрусе

Двое альпинистов зарегистрировали маршрут и отправились на Эльбрус, однако при восхождении застряли на горе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Еще двое скалолазов обратились в службу спасения, так как не смогли спуститься с горной вершины самостоятельно. Информация об этом появилась после трагической кончины на Эльбрусе пяти туристов, состоявших в группе из семи человек.

В этот раз двое застряли на седловине горы. Когда спасатели добрались до нуждающихся в помощи людей, они обнаружили одного альпиниста бездыханным. Помочь ему не удалось.

Неблагоприятная погода не позволила эвакуировать тело. Второго скалолаза забрали, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ране стало известно, что 25 июля группа из семи туристов застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Пять человек не смогли выжить при спуске с вершины.