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18:02, 6 июля 2026Спорт

Трамп ответил на вопрос о своем влиянии на отмену удаления американского футболиста

Президент США Трамп заявил, что он не просил отменить удаление американского игрока на ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о своем влиянии на отмену удаления американского футболиста Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной. Его слова приводит Reuters.

«Все, что я сделал, — это попросил о пересмотре ситуации. Поскольку не считал, что произошло нарушение. Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — заявил Трамп.

Ранее журналисты выявили инициатора отмены красной карточки американскому футболисту Балогуну. Им стал глава рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани. Он, министр торговли США Говард Латник и представители американской федерации футбола по завершении матча с Боснией и Герцеговиной начали искать варианты по отмене удаления Балогуна. Ими предполагалось найти противоречивые моменты в биографии президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино для того, чтобы использовать их в качестве аргументов.

В игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Футболист должен был пропустить следующий матч 1/8 финала с Бельгией, но его наказание заменили условной дисквалификацией на год. Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна.

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