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10:41, 27 июля 2026 (обновлено: 10:55, 27 июля 2026)Путешествия

Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря

Москву, Казань, Калининград назвали популярными городами для отдыха без моря в августе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Желающие отдохнуть без моря в августе 2026 года туристы выбрали десять городов России для этой цели. Популярные направления страны для летнего отдыха не у моря россиянам назвали аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», их материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, больше всего бронирований номеров зарегистрировано туристами в Москве, средняя стоимость ночи здесь составляет 5219 рублей. На втором месте оказалась Казань со стоимостью проживания 6056 рублей. Третью позицию топа занял Калининград, средняя стоимость суток в местных отелях ― 5042 рубля.

В топ-10 попали также Кисловодск (5076 рублей), Краснодар (4080 рублей), Волгоград (5228 рублей), Нижний Новгород (5436 рублей), Пятигорск (4423 рублей), Петрозаводск (7098рублей), Красная Поляна (5916 рублей)

Ранее россиянам раскрыли самые новые направления для летнего отдыха — эти курорты практически не посещались раньше, но показали рост популярности в 2026 году. На первом месте списка оказался курорт Коконниэми в Карелии.

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