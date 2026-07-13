Раскрыты новые направления для летнего отдыха в России

Курорт Коконниэми в Карелии стал новым направлением для летнего отдыха россиян

Россиянам раскрыли самые новые направления для летнего отдыха — эти курорты практически не посещались раньше, но показали рост популярности в 2026 году. Топ-10 новейших точек притяжения составили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», их материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Курорт Коконниэми в Карелии стал новым направлением для летнего отпуска в России. Базу рядом с Ладожскими шхерами построили относительно недавно, в 2018 году. На данный момент туристы активно интересуются отдыхом в этом районе. Средняя стоимость ночи в местном коттедже составляет более 10 тысяч рублей.

Вторую строчку топа заняло село Солнечная Долина в Крыму ― сутки здесь будут стоить туристам 5,7 тысячи рублей. На третьем месте оказался город Миллерово в Ростовской области, где средняя стоимость проживания составляет 3,6 тысячи рублей.

В десятку набравших интерес курортов также вошли Угловое в Крыму (5,7 тысячи рублей за день пребывания), Приморское в Ростовской области (5,9 тысячи рублей), Мариуполь в Донецкой области (4,5 тысячи рублей), Селижарово в Тверской области (от 7 тысяч рублей), Нурмойла в Карелии (9,1 тысячи рублей), Абзаково в Башкирии (3,9 тысячи рублей) и станция Пластуновская в Краснодарском крае (6,6 тысячи рублей).

Ранее аналитики сервиса назвали самый дорогостоящий курорт для июльского отдыха в России. В список также вошли Осташков, Зеленоградск и Суздаль.