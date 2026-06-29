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10:45, 29 июня 2026Путешествия

Назван самый дорогостоящий курорт для июльского отдыха в России

Архыз стал самым дорогостоящим курортом для отдыха в России в июле 2026 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россиянам назвали самый дорогостоящий курорт для отдыха в России в июле 2026 года — таким курортом стал город Архыз в Карачаево-Черкесии. Данный вывод сделали аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость ночи проживания в Архызе достигает 10,1 тысячи рублей. На втором месте в топе городов, где июльский отпуск получится дорогим, оказался Осташков в Тверской области — стоимость проживания здесь в сутки составляет более 10 тысяч рублей. Третью позицию занял Зеленоградск в Калининградской области — 9,3 тысячи рублей за ночь.

В список также вошли Суздаль (9,1 тысячи рублей), Майкоп (8,6 тысячи рублей), Дубовка (7,6 тысячи рублей), Оленевка (7,6 тысячи рублей), Бжид (7,5 тысячи рублей), Пионерский (7,4 тысячи рублей), Каменномостский (7,2 тысячи рублей).

Ранее россиянам назвали популярные города не у моря для летнего отдыха. Лидером топа стала Казань.

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