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14:20, 3 июня 2026Путешествия

Россиянам назвали популярные города не у моря для летнего отдыха

Казань стала самым популярным городом для летнего отдыха не у моря
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россиянам назвали десять популярных городов для отдыха летом 2026 года не у моря — лидером топа стала Казань. Такой вывод сделали аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным ранних бронирований, за ночь летнего отдыха в столице Татарстана туристы заплатят в среднем от 5,8 тысячи рублей. На втором месте в списке предпочтений оказался Калининград, средняя стоимость суточного проживания в отелях этого муниципалитета — 4,9 тысячи рублей. Третью строчку лидеров занял Краснодар, за день в местной гостинице путешественники в среднем отдадут четыре тысячи рублей.

В топ-10 городов, которые назвали предпочтительными для «пресноводного» отпуска у рек и озер, попали также Кисловодск, Волгоград, Пятигорск, Петрозаводск, Ессентуки, Сортавала и Самара.

Ранее стали известны самые популярные направления России для лечения ЖКТ. Лидирующее место занял город в Краснодарском крае.

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