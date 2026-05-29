10:27, 29 мая 2026

Названы самые популярные направления России для лечения ЖКТ

Сочи стал самым популярным направлением России для оздоровительного отдыха летом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали десять направлений для оздоровительного отдыха в России летом 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным местом для лечения желудочно-кишечных заболеваний (ЖКТ) стал город Сочи — он является одним из мировых лидеров по залежам минеральных вод. Средняя стоимость отдыха на курорте Краснодарского края ― 5,4 тысячи рублей за ночь. «Воды "Чвижепсе", "Пластунская", "Лазаревская" и "Сочинская" способствуют оздоровлению пищеварительной системы», — отметили эксперты.

На втором месте оказалась Феодосия, которая носит титул «Крымских Ессентуков». Средняя стоимость ночи здесь — 4,7 тысячи рублей. «Минеральная вода "Феодосийская" помогает при многих желудочных проблемах», — добавили аналитики.

Третью строчку топ-10 заняла Анапа. День в местных лечебницах обойдется туристу в среднем в 5,5 тысячи рублей. «Минеральные воды Анапского месторождения формировались около 100 тысяч лет, и сегодня они надежный помощник для лечения целого спектра желудочно-кишечных заболеваний», — подчеркнули в исследовании.

В список популярных направлений вошли также курорты Евпатория и Саки на Крымском полуострове; Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск в Ставропольском крае, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.

Ранее город во Владимирской области назвали самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха. Ночь в этом муниципалитете в среднем стоит 9,3 тысячи рублей.

