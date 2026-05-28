Город во Владимирской области стал самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха

14:02, 28 мая 2026Путешествия

Суздаль стал самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха в России
Алина Черненко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые дорогостоящие направления для летнего отдыха в России. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказался Суздаль — ночь в этом городе Владимирской области в среднем стоит 9,3 тысячи рублей. На втором месте расположился горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии (9,3 тысячи рублей за ночь), а на третьем — Осташков в Тверской области (9,1 тысячи рублей за ночь).

В топ-10 рейтинга также вошли Зеленоградск в Калининградской области, Новомихайловский и Бжид в Краснодарском крае, Мисхор, Оленевка и Алушта в Крыму и Сортавала в Карелии.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что соотечественники начали терять интерес к путешествиям по стране. Спрос на туры на предстоящий летний сезон снизился на 4,8 процента.

