Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:57, 28 мая 2026Авто

Российский автопроизводитель представил бронированный пикап

В Екатеринбурге дебютировал бронированный пикап Sollers ST9
Марина Аверкина

Изображение: sollers-cargo.ru

В Екатеринбурге компания «Соллерс» впервые показала пикап Sollers ST9 в особом исполнении — со скрытым бронированием. Производитель подчеркивает, что машина способна уберечь водителя и пассажиров от обстрела из автомата Калашникова патронами со стальным термоупрочненным сердечником, пишут «Известия».

Салон получил «круговое» бронирование: усилены пол, потолок и боковины. Напольное покрытие получило противоосколочный слой, стекла —семислойные пуленепробиваемые. Отличают автомобиль от многих похожих бронированных машин передние боковые окна, которые в этом исполнении можно приспустить на 120 миллиметров. Стыки дверей прикрыты дополнительными металлическими накладками, которые защищают от прицельного огня в эти зоны.

Материалы по теме:
Как поменять водительские права в 2026 году: пошаговая инструкция по замене водительского удостоверения
Как поменять водительские права в 2026 году:пошаговая инструкция по замене водительского удостоверения
17 декабря 2025
Автомобиль по трейд-ин: что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
Автомобиль по трейд-ин:что это такое простыми словами, как работает, плюсы и минусы
20 января 2026

Усилены также топливный бак, аккумулятор и радиатор. Под капотом появилась система пожаротушения и аварийный выключатель «массы» (отключения аккумулятора). Комплект брони добавил машине больше 800 килограммов, но разрешенная максимальная масса уложилась в 3,1 тонны. Благодаря этому управлять пикапом по-прежнему можно с водительским удостоверением категории «B».

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 лошадиные силы, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Из технических изменений инженеры усилили только пружины подвески.

После всех доработок, произведенных компанией-партнером группы «Соллерс», автомобиль отвечает классу защиты «БР4».

Ранее россиянам назвали машины с низкой остаточной стоимостью. Анализ предложений показывает: за первые два-три года эксплуатации электрокары теряют в цене в полтора-два раза быстрее бензиновых и дизельных аналогов, указал аналитик Сергей Целиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    Медведев высказался об ограничениях в отношении России

    Спасатели назвали важный для ребенка навык

    Россиянин похитил девочку и попытался изнасиловать

    Российский автопроизводитель представил бронированный пикап

    Ставший фигурантом уголовного дела российский мэр не пришел в суд

    17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта кардинально сменил имидж

    В России заявили о шансе на возвращение хоккейной сборной на международные турниры

    Зеленский заявил о планах Украины закупить 22 истребителя

    В Госдуме назвали виновных в инцидентах с направляющимися на Россию дронами в Прибалтике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok