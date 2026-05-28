Экономика
16:01, 28 мая 2026

Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

Кирилл Луцюк
Фото: Kacper Pempel / Reuters

В апреле 2026 года мировые цены на авиационное топливо резко устремились вверх. Это подсчитали авторы отчета Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), выдержки из которого опубликованы на официальном сайте организации.

По сравнению со вторым весенним месяцем прошлого года это горючее подорожало на 121,1 процента. Скачок стоимости сырой нефти оценивается в 77,7 процента.

Ассоциация отметила, что в апреле спрос на авиагрузоперевозки вырос на четыре процента в годовом исчислении. Однако имеют место серьезные сбои в работе крупных узловых аэропортов Персидского залива. Из-за войны на Ближнем Востоке меняются торговые маршруты и падает пропускная способность ключевых коридоров.

По прогнозам Международного энергетического агентства, если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, то возникнут длительные перебои с поставками авиационного и дизельного топлива, которые могут длиться по несколько недель.

