12:13, 28 мая 2026

Миру предсказали затяжные перебои в поставках двух видов топлива

Кирилл Луцюк

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

Если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, то мировому рынку грозят длительные перебои с поставками авиационного и дизельного топлива. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировало Euronews.

Примерную продолжительность этих перебоев Бироль оценил в несколько недель. Кроме того, он считает, что в настоящее время мир переживает крупнейший в мировой истории кризис энергетической безопасности.

Бироль заявил, что начало весеннего посевного сезона и летнего сезона перевозок в северном полушарии приведет к более быстрому истощению коммерческих запасов нефти, поскольку спрос на дизельное топливо, удобрения, авиационное топливо и бензин возрастет.

До этого глава МЭА предупреждал, что в случае затяжной блокировки Ираном и США Ормузского пролива мировой энергорынок столкнется с критической нехваткой нефти грядущим летом. И без дополнительных поставок с Ближнего Востока эту ситуацию будет сложно преодолеть.

