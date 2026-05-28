Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:11, 28 мая 2026Наука и техника

Названо идеальное орудие для отстрела дронов

Автоматическую пушку 2А90 назвали идеальным орудием для отстрела дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Российская автоматическая пушка 2А90 калибра 57 миллиметров, которой вооружили перспективный комплекс «Деривация-ПВО», идеально подходит для отстрела малоразмерных дронов. Преимущества орудия назвал Telegram-канал «Военная хроника».

«По большинству параметров — например, по удобству изготовления программируемых боеприпасов, плотности разлета осколков, высоте и дальности поражения — снаряд калибра 57 миллиметров практически на две головы выигрывает у 30-миллиметровых снарядов», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что в габариты выстрела калибра 57 миллиметров легче интегрировать программируемый взрыватель. Он содержит больше взрывчатого вещества, которое позволяет на дистанциях до шести километров создавать стену из осколков. Пушки калибра 30 миллиметров не могут эффективно поражать цели на такой дальности. При этом в публикации подчеркнули, что модули на основе 2А91 — это тяжелые системы с сильным откатом. Такое вооружение невозможно установить на легкие бронеавтомобили.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в мае военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в будущем российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) потребуется необитаемый боевой модуль с орудием калибра 57 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

    Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

    12 человек пострадали в жестком ДТП с участием автобуса в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok