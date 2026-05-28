Казахстан подтвердил обсуждение с Россией строительства газопровода

Минэнерго Казахстана подтвердило контакты по прокладке нового газопровода из РФ

Обсуждения по поводу строительства нового газопровода из России в Казахстан для транзита газа в Китай ведутся, и Астана заинтересована в проекте. Об этом журналистам рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает РИА Новости.

По его словам, объем поставок может составить 35 миллиардов кубометров в год, Казахстан готов предоставить все условия и гарантии, а также потребление на территории республики. Возможные сроки завершения переговоров и начало строительства министр называть не стал.

В декабре 2024 года вице-премьер России Александр Новак утверждал, что реализация проекта магистрального газопровода из России в Китай через Казахстан уже началась. Тогда предполагалось, что из 35 миллиардов кубометров десять пойдут на обеспечение потребностей потребителей на северо-востоке республики.

С того момента никаких сообщений о подготовке договоренностей и начале практических работ по проекту не поступало. Китай, куда планируется поставлять топливо, инициативу не комментировал.

Проблемой, как в случае с «Силой Сибири — 2», может оставаться стоимость поставок. Казахстан сам является экспортером газа в Китай, поэтому российское топливо на северо-востоке ему интересно только в случае низкой стоимости. Вместе с тем тарифы на транзит должны быть выставлены на таком уровне, чтобы не повредить интересам своих компаний по добыче газа, которые столкнутся с крупным конкурентом.

Ранее сообщалось, что никаких документов по реализации проекта «Силы Сибири — 2» во время визита президента России Владимира Путина в Китай подписано не было. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Пекин достигли определенного прогресса.