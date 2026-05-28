15:06, 28 мая 2026Мир

Захарова оценила перспективу передислокации войск США в Польшу

Захарова заявила, что передислокация войск США в Польшу является неприемлемой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Перспектива передислокации американского военного контингента и баз в Польшу является неприемлемой для России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингента из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу», — сказала дипломат.

Захарова отдельно подчеркнула, что такие действия неизбежно повлекут необходимость принятия Россией военно-технических мер для обеспечения безопасности, а также приведут к эскалации военной напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу. В ходе беседы Трамп спросил Хегсета, почему была отменена отправка войск в Польшу. После этого он объяснил Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше.

