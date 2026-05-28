Финляндия вызвала посла России

16:07, 28 мая 2026Мир

МИД Финляндии вызвал посла России из-за «нарушения воздушного пространства» страны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны. Сообщение дипведомства опубликовано в соцсети X.

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России и потребовал объяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства», — говорится в заявлении.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возможный диалог с Россией должен начинаться через Европейский союз и его институты. Он добавил, что если этого не удастся сделать, то переговоры с Москвой могут взять на себя страны евротройки, то есть Великобритания, Германия и Франция.

