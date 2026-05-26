21:47, 26 мая 2026Мир

Президент Финляндии высказался о начале диалога с Россией

Марина Совина
Александр Стубб. Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возможный диалог с Россией должен начинаться через ЕС и его институты. Его слова приводит газета Helsingin Sanomat.

Если этого не удастся сделать, контакт могут взять на себя страны евротройки, то есть Великобритания, Германия и Франция, сказал политик, отвечая на вопрос о предположениях, что он может стать посредником между Россией и Европой.

«Если контакт не будет успешным, то, безусловно, это будут страны евротройки, то есть Великобритания, Германия и Франция. Такая страна, как Финляндия, всегда работает на заднем плане и пытается помочь открыть этот диалог», — подчеркнул Стубб.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией.

