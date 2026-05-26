09:45, 26 мая 2026Мир

Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Антониу Кошта. Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) обсуждаются новые кандидаты на роль переговорщика с Россией. Об этом пишет Politico.

Ранее издание сообщало, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

«Появились и другие имена. Среди них: [председатель Европейского Совета] Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер», — говорится в публикации.

При этом, по данным Politico, сторонники Украины в ЕС сомневаются в целесообразности назначения европейского посланника на мирные переговоры с Россией, считая, что это может подорвать усилия по оказанию давления на Москву посредством санкций. В частности, скептицизм по поводу этой инициативы выразила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что считает предпочтительным кандидатом бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

