10:38, 26 мая 2026

Долина простила желавших ей смерти

Евгений Шульгин
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Лариса Долина заявила, что сумела пережить скандал вокруг продажи ею квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Об этом она рассказала в эфире программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1».

«Эту страницу я для себя перевернула. Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше, потому что у меня есть дочка и внучка, а также моя любимая работа», — призналась артистка.

По словам Долиной, во время конфликта и разбирательств вокруг квартиры, сделку по продаже которой она пыталась отменить из-за того, что стала жертвой мошенников, ее «удерживали на плаву» письма поддержки поклонников.

«Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слезы выходит боль», — поделилась певица.

Ранее стало известно, что Долина получит 1,3 миллиона рублей за концерт в московском баре.

