Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

В Амурской области пропали мать с пятью детьми

В Благовещенске Амурской области уже месяц разыскивают мать с пятью маленькими детьми. Информацию о них опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур» в Telegram.

Как стало известно, 30 апреля 33-летняя Ольга Кочергина и ее дети вышли из квартиры на улице Чайковского и пропали. По информации волонтеров, они могут находиться в Белогорске.

В свою очередь, Amur Mash уточнил, что исчезнувшим с женщиной детям от двух до семи лет. К волонтерам информация об их пропаже поступила только 26 мая. В данный момент собирается поисковая группа.

Ранее в Волгоградской области пропала 18-летняя чеченка Макка Агаева. 15 апреля она ушла из дома в поселке Степной, после чего ее не видели. Знакомый семьи в беседе с журналистами назвал девушку замкнутой. Он допустил, что она могла тайно выйти замуж и сбежать.