11:48, 26 мая 2026

На Украине приготовились к круговой обороне Одессы

ВСУ приготовились к круговой обороне Одессы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Вооруженные силы Украины приготовились к круговой обороне Одессы. Об этом сообщило региональное управление сил территориальной обороны «Юг», передает Telegram-канал Insider UA.

«Одессу готовят к круговой обороне», — говорится в сообщении. Отмечается, что вокруг города возводят многокилометровую систему заграждений из противотанковых рвов, блиндажей и колючей проволоки.

В понедельник, 25 мая, стало известно, что российские войска нанесли мощные удары по Одессе. Утверждается, что для атак использовались баллистические ракеты.

Ранее МИД России анонсировал удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве сообщили, что ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по украинской столице.

