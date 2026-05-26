Названы цели ударов российских войск за сутки

Минобороны: ВС России ударили по местам производства БПЛА на Украине

Раскрыты цели ударов Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа», — пояснили в министерстве, добавив, что атакам также подверглись пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве также добавили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 мая сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.