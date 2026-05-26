Минобороны выпустило заявление о массированной ночной атаке ВСУ по регионам России

Средства ПВО в ночь на 26 мая сбили 59 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 мая сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Заявление о массированной ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило российское Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего над территорией страны было уничтожено 59 летательных аппаратов, все они относились к самолетному типу. Из заявления Минобороны следует, что под удар попали шесть российских регионов, среди которых Смоленская и Новгородская области, а также Республика Крым.

О каких-либо разрушениях после атаки Минобороны не сообщило.

Ранее сегодня, 26 мая, стало известно, что система ПВО сработала в Ленобласти.