ПВО сработало в российском регионе

Губернатор Дрозденко: Несколько целей сбили на подлете к Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили несколько воздушных целей на подлете к границам региона.

Режим беспилотной опасности, который действовал более двух часов, был отменен. «Цели поражены на подлете к границам региона», — написал губернатор.

Ранее российский FPV-дрон «ПрОВОД» поразил автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в антидроновом тоннеле на покровском направлении.

До этого уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео.